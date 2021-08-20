Парад, концерт и парусная регата: куда пойти в Киеве 21-24 августа

В Киеве на выходных, с 21 по 24 августа, запланировано более 70 развлекательных мероприятий. Часть из них пройдет под открытым небом и попасть на них может любой желающий абсолютно бесплатно.

OBOZREVATEL собрал подборку событий, которые нужно обязательно посетить.

На Контрактовой площади 21 августа начнется open air фестиваль электронной музыки RadioDay.

Здесь выступят украинские диджеи, хип-хоп исполнители и участники украинской TikTok-house. Хедлайнером станет популярный мировой дуэт "Pegboard Nerds", который имеет уникальный стиль и оригинальные треки и привезет в Украину новый формат звучания.

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На столичной Михайловской площади 22 августа в 21:30 состоится живой концерт "Ковчег Украина: 10 веков украинской музыки".

В нем примут участие известные украинские исполнители, среди которых JAMALA, Святослав Вакарчук, Алина Паш, Юлия Санина и Wellboy, а также звезды украинского балета Екатерина Повар и Александр Стоянов.

Этот концерт объединит традиционную и классическую музыку, шедевры украинского изобразительного искусства и новейшие технологии.

В парке имени Тараса Шевченко 23 августа можно будет насладиться концертом "Пусть цветет моя Украина". Кроме того, от причала № 6 Киевского речного вокзала (церковь святого Николая) стартует парусная регата "День независимости".

На Оболони, в парке Наталка, можно будет увидеть сцену-баржу в рамках артпроекта "Объединяемся". Он организован оперной певицей Ольгой Чубаревой с участием итальянский певцов.

Самым главным событием дня по праву считается торжественный концерт и парад войск в центре столицы на Майдане Незалежности и Крещатике. Он начнется в 9:30 – проезд военной техники, пролет боевой авиации и самого большого в мире транспортного самолета в Мире АН-225 "Мрія".

Кроме того, по улицам пройдут представители всех сил безопасности и вооруженных сил стран партнеров. Также ожидается артиллерийский салют на Трухановом острове. Кроме того, будет прохождение катеров по Днепру.

Уже в 13:00 от парка Тараса Шевченко и до Майдана Незалежности через Бессарабскую площадь в рамках "Марша Защитников Украины" пройдут ветераны, волонтеры и все желающие.

У Арки Дружбы народов в 9:30 начнется ежегодный чемпионат мира по "Street Workout – 2021", в котором будут участвовать более 100 сильнейших атлетов из 15 стран мира.

На территории ВДНХ состоится ежегодны "Забег в вышиванках", который начнется в 7:30. В мероприятии могут принять участие взрослые и дети на дистанциях от 100 метров и до 21,1 километра. Участие платное, но проследить за бегунами можно бесплатно.

Возле Театра на Подоле, расположенного на улице Андреевский спуске, 20Б, в 16:00 состоится бесплатный концерт.

"Украинские песни от актеров Театра на Подоле – песни о любви, о нашем городе, о нашей стране, летнее праздничное настроение, драйв в этот праздничный день никого не оставят равнодушным", – сообщили о планах организаторы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в пятницу, 20 августа, с 15:30 до 24:00 пройдет вторая репетиция парада войск, который состоится 24 августа. Из-за этого в центре столицы будет ограничено движения транспорта.