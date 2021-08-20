Парад, концерт и парусная регата: куда пойти в Киеве 21-24 августа
В Киеве на выходных, с 21 по 24 августа, запланировано более 70 развлекательных мероприятий. Часть из них пройдет под открытым небом и попасть на них может любой желающий абсолютно бесплатно.
OBOZREVATEL собрал подборку событий, которые нужно обязательно посетить.Суббота, воскресенье и понедельник
На Контрактовой площади 21 августа начнется open air фестиваль электронной музыки RadioDay.
Здесь выступят украинские диджеи, хип-хоп исполнители и участники украинской TikTok-house. Хедлайнером станет популярный мировой дуэт "Pegboard Nerds", который имеет уникальный стиль и оригинальные треки и привезет в Украину новый формат звучания.
На столичной Михайловской площади 22 августа в 21:30 состоится живой концерт "Ковчег Украина: 10 веков украинской музыки".
В нем примут участие известные украинские исполнители, среди которых JAMALA, Святослав Вакарчук, Алина Паш, Юлия Санина и Wellboy, а также звезды украинского балета Екатерина Повар и Александр Стоянов.
Этот концерт объединит традиционную и классическую музыку, шедевры украинского изобразительного искусства и новейшие технологии.
В парке имени Тараса Шевченко 23 августа можно будет насладиться концертом "Пусть цветет моя Украина". Кроме того, от причала № 6 Киевского речного вокзала (церковь святого Николая) стартует парусная регата "День независимости".
На Оболони, в парке Наталка, можно будет увидеть сцену-баржу в рамках артпроекта "Объединяемся". Он организован оперной певицей Ольгой Чубаревой с участием итальянский певцов.День Независимости 24 августа
Самым главным событием дня по праву считается торжественный концерт и парад войск в центре столицы на Майдане Незалежности и Крещатике. Он начнется в 9:30 – проезд военной техники, пролет боевой авиации и самого большого в мире транспортного самолета в Мире АН-225 "Мрія".
Кроме того, по улицам пройдут представители всех сил безопасности и вооруженных сил стран партнеров. Также ожидается артиллерийский салют на Трухановом острове. Кроме того, будет прохождение катеров по Днепру.
Уже в 13:00 от парка Тараса Шевченко и до Майдана Незалежности через Бессарабскую площадь в рамках "Марша Защитников Украины" пройдут ветераны, волонтеры и все желающие.
У Арки Дружбы народов в 9:30 начнется ежегодный чемпионат мира по "Street Workout – 2021", в котором будут участвовать более 100 сильнейших атлетов из 15 стран мира.
На территории ВДНХ состоится ежегодны "Забег в вышиванках", который начнется в 7:30. В мероприятии могут принять участие взрослые и дети на дистанциях от 100 метров и до 21,1 километра. Участие платное, но проследить за бегунами можно бесплатно.
Возле Театра на Подоле, расположенного на улице Андреевский спуске, 20Б, в 16:00 состоится бесплатный концерт.
"Украинские песни от актеров Театра на Подоле – песни о любви, о нашем городе, о нашей стране, летнее праздничное настроение, драйв в этот праздничный день никого не оставят равнодушным", – сообщили о планах организаторы.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в пятницу, 20 августа, с 15:30 до 24:00 пройдет вторая репетиция парада войск, который состоится 24 августа. Из-за этого в центре столицы будет ограничено движения транспорта.