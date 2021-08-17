В центре Киева ограничат движение автомобилей: названы даты. Карта

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Центр столицы перекроют

В Киеве 18, 20 и 22 августа с 15:30 до 24:00 состоятся репетиции парада войск, который пройдет 24 августа. Из-за этого в центре столицы будет введено ограничение движения транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. В эти дни приостановят работу парковочных площадок.

Движения автомобилей ограничат на следующих улицах города:

  • Крещатик;

  • Майдан Незалежности;

  • Маршала Рыбалко;

  • Вячеслава Черновола;

  • проспект Победы (встречной полосе левее Воздухофлотского моста);

  • Площадь Победы;

  • Старовокзальная;

  • Жилянская;

  • Большая Васильковская;

  • площадь Льва Толстого;

  • площадь Бессарабская;

Видео дня

  • Академика Туполева;

  • площадь Бессарабская;

  • Антоновича;

  • Ивана Федорова;

  • Лыбидская площадь;

  • Европейская площадь;

  • Владимирский спуск;

  • Боричев спуск;

  • Набережно-Крещатицкая;

  • Нижний Вал;

  • Глыбочицкий проезд;

  • Петровская аллея;

  • Парковая дорога;

  • Днепровский спуск;

  • Набережное шоссе;

  • Набережно-Крещатицкая;

  • Богдана Хмельницкого;

  • Владимирская;

  • Льва Толстого;

  • Саксаганского.

Кроме того, 18, 20 и 22 августа из 15:30 до 24:00 запланировано ограничение движения транспорта на улицах: Льва Толстого (на участке от Терещенковской до площади Льва Толстого) и на Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до Игоревской).

В Киеве из-за репетиции парада перекроют часть улиц.

Также во время тренировок парада ограничат доступ для граждан на отдельные территории Труханова острова, где будет проводиться артиллерийский салют.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве ко Дню флага и 30-летия Независимости Украины установили новый тризуб на флагштоке крупнейшего государственного флага. Новая конструкция оснащена поворотным механизмом.

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