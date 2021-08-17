В центре Киева ограничат движение автомобилей: названы даты. Карта

В Киеве 18, 20 и 22 августа с 15:30 до 24:00 состоятся репетиции парада войск, который пройдет 24 августа. Из-за этого в центре столицы будет введено ограничение движения транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. В эти дни приостановят работу парковочных площадок.

Движения автомобилей ограничат на следующих улицах города:

Крещатик;

Майдан Незалежности;

Маршала Рыбалко;

Вячеслава Черновола;

проспект Победы (встречной полосе левее Воздухофлотского моста);

Площадь Победы;

Старовокзальная;

Жилянская;

Большая Васильковская;

площадь Льва Толстого;

площадь Бессарабская;

Видео дня

Академика Туполева;

площадь Бессарабская;

Антоновича;

Ивана Федорова;

Лыбидская площадь;

Европейская площадь;

Владимирский спуск;

Боричев спуск;

Набережно-Крещатицкая;

Нижний Вал;

Глыбочицкий проезд;

Петровская аллея;

Парковая дорога;

Днепровский спуск;

Набережное шоссе;

Набережно-Крещатицкая;

Богдана Хмельницкого;

Владимирская;

Льва Толстого;

Саксаганского.

Кроме того, 18, 20 и 22 августа из 15:30 до 24:00 запланировано ограничение движения транспорта на улицах: Льва Толстого (на участке от Терещенковской до площади Льва Толстого) и на Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до Игоревской).

Также во время тренировок парада ограничат доступ для граждан на отдельные территории Труханова острова, где будет проводиться артиллерийский салют.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве ко Дню флага и 30-летия Независимости Украины установили новый тризуб на флагштоке крупнейшего государственного флага. Новая конструкция оснащена поворотным механизмом.