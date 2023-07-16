Ожидаются дожди и до +31°С: прогноз погоды в Киеве на следующую неделю

В Киеве на следующей неделе, с 17 по 23 июля, ожидается переменная погода, синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха в среднем составит +27°С...+28°С.

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Об этом сообщил портал Sinoptik. Жара пока не покидает столицу Украины.

Понедельник, 17 июля, ясной погодой нас не порадует – облака в Киеве закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков. Температура воздуха днем +19°С…+31°С.

Во вторник, 18 июля, в Киеве утренние тучи не продержатся долго, во второй половине дня будет ясная погода. Утром будет идти дождь с грозой, который к полудню должен закончиться. Остальная часть дня пройдет без осадков. Температура воздуха днем +23°С…+29°С.

В среду, 19 июля, в столице предрассветные облака утром рассеются, а днем снова соберутся, чтобы вечером освободить небо от своего присутствия уже полностью. Без осадков. Температура воздуха днем +18°С…+27°С.

В четверг, 20 июля, погода будет пасмурной, небо лишь ненадолго лишится облаков, но вечером они его снова затянут. Утром, возможно, пройдет сильный дождь, который к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается. Температура воздуха днем +19°С…+27°С.

В пятницу, 21 июля, в Киеве облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков. Температура воздуха днем +18°С…+27°С.

На выходных, 22 и 23 июля, синоптики прогнозируют облачную погоду, в субботу ожидается дождь. Температура воздуха днем в среднем +17°С…+26°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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