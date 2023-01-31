Отключение света в Киеве: в ДТЭК рассказали, действуют ли графики 31 января

В Киеве во вторник, 31 января, продолжают применять стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы призывали потреблять электроэнергию экономно.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

"Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу", – говорится в сообщении.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно, перейдя по ссылке.

Стоит отметить, что украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. О том, когда и как это можно сделать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, в Украине вывели в ремонт один из блоков ТЭС – , учитывая это, объем производимой энергии в стране снизился. Соответственно дефицит мощности в системе остается на значительном уровне. Результат – необходимость применения в течение суток отключения электричества на всей территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области продолжительность отключений света связана с низкими лимитами потребления. На сегодняшний день они составляют 50% потребностей всего региона.

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