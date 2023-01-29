От системы отключили блок ТЭС, свет в Украине будут выключать до полуночи: детали

В Украине вывели в ремонт один из блоков ТЭС, в связм с чем объем производимой энергии в стране снизился. Таким образом дефицит мощности в системе остается на значительном уровне. Результат – необходимость применения в течении суток отключений электричества на всей территории Украины.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там признали: производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

"Всем облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления. Действующие в течение суток", – говорится в сообщении.

Почему блок ТЭС вывели в ремонт

Как объяснили энергетики, причиной для ремонта одного из блоков ТЭС стали технические обстоятельства. "По техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился", – рассказали в компании.

Последствия обстрела 26 января

Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети, сообщают в "Укрэнерго". При этом там подчеркивают: ситуацию осложняет то, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов.

"Они повлекли повреждения энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – отмечают энергетики.

Как идут ремонты

В настоящее время идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. В частности, в Одесской области восстанавливают плановую схему питания региона.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – резюмировали энергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января в Одесской области действуют экстренные отключения. В ряде других же регионов страны свет отключают по графиках.

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