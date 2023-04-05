Отдали жизнь за Украину: в Киеве установят мемориальные доски в честь четырех погибших Героев

В Киеве установят еще пять мемориальных досок. Три памятных знака будут посвящены героям, которые погибли, защищая наше государство.

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Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Виталий Кличко. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, в столице на улице Зои Гайдай, 12/10 на фасаде дома, в котором проживал участник боевых действий, доброволец Леонид Добрянский, установят памятную доску. Он погиб на востоке страны.

Еще один памятный знак установят в честь Даниэля Герлиани и Сергея Андреева, погибших в результате российской вооруженной агрессии против Украины. Доску разместят на фасаде здания Экономико-правового лицея ІІ-ІІІ ступеней Деснянского района на улице Милютенко, 5-Б, где обучались защитники.

Мемориальная доска появится на фасаде школы №297 на улице Александра Махова, 3-Г, где учился погибший на востоке Украины воин Александр Батурин.

"Также, согласно распоряжению городского головы, в Киеве появится мемориальная доска в честь выдающегося украинского художника и общественного деятеля Ивана Черныша. Она будет установлена на фасаде дома, в котором проживал художник, на улице Ярославов Вал, 4. А память о выдающемся украинском музыканте и композиторе Альфреде Кухареве почтят, установив доску на фасаде дома, где он жил, на улице Никольско-Ботанической, 7/9", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предложили переименовать улицу Черниговскую в Дарницком районе Киева в честь погибшего Героя Украины Валерия Чибинеева. Он отдал свою жизнь за независимость нашего государства в бою под Гостомелем 3 марта 2022 года.

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