Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киева Руслана Актемирова. Фото

В Донецкой области возле поселка Новомихайловка 5 октября 2022 года в бою с врагом погиб военный из Киева Руслан Актемиров. Только сейчас тело защитника Украины удалось вернуть домой.

Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой райгосадминистрации столицы. Вечная память и слава Герою!

"Трагическое известие: погиб наш Защитник, дарничанин Руслан Актемиров (24.08.1992 – 05.10.2022). Позывной "Маэстро", – говорится в сообщении.

Герой ценил украинскую культуру и музыку, мастерски владел рядом музыкальных инструментов: фортепиано, гитарой. Аккомпанировал, создавал музыкальные композиции, импровизации, обладал изысканным музыкальным вкусом.

Он был очень добрым, честным, отзывчивым человеком, любящим жизнь. Но когда враг пришел на украинскую землю, он стал сильным, решительным и мужественным воином, способным дать врагу достойный отпор, став в ряды 79-й десантно-штурмовой бригады.

"Перед своим последним боем Руслан уже был ранен, но все равно исполнял военную обязанность. 5 октября 2022 года у поселка Новомихайловка Донецкой области в ожесточенном бою с врагом Руслан погиб. Только сейчас тело защитника удалось найти и вернуть семье. Он – настоящий патриот Украины, отдавший за нее самое дорогое – свой талант, свою любовь, свою жизнь", – подчеркнули в РГА.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киева Владимир Зеленый. У защитника Украины остались жена, родители и два брата.

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