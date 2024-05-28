Был верен присяге: на фронте погиб военный из Киева Владимир Зеленый. Фото

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный из Киева Владимир Зеленый. У защитника Украины остались жена, родители и два брата.

Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой райгосадминистрации столицы. Вечная память и слава Герою!

"Невосполнимая потеря… Защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, погиб наш Защитник, дарничанин Владимир Михайлович Зеленый (позывной "Спелый"). Владимир родился 24 августа 2002 года в Киеве. Учился в школе №127 Дарницкого района. Погиб во время выполнения боевого задания 10 марта 2024 года на Лиманском направлении", – сообщили в пресс-службе.

У защитника Украины остались жена, родители и два брата.

Напомним, в результате вражеского минометного обстрела на фронте погиб военный из Киевской области Денис Фесюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время боя с врагом погиб военный из Киевской области Александр Бодарацкий. Жизнь воина оборвалась 25 мая.

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