Осенью 2022 года Днепровская РГА в Киеве приобрела в укрытие туалетную бумагу и полотенца на 2 млн грн. Фото

Днепровская райгосадминистрация Киева, которая в этом году стала известна из-за закупок в укрытия барабанов для детей и дорогих овощерезок. В начале осени 2022 года РГА приобрела туалетную бумагу и полотенца более чем на 2 млн грн.

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Данные о тендере содержатся на портале ProZorro. Договор с поставщиком был заключен 9 сентября.

"Санитарно-гигиенические товары для укрытий", – говорится в сообщении.

Днепровская райгосадминистрация столицы объявила о тендере 30 августа, а проводили его по упрощенной процедуре. Ожидаемая стоимость, которую выставили чиновники, составила 2 948 119 гривен. В частности, РГА закупала 68 760 рулонов туалетной бумаги и бумажные полотенца: зеленые и серые – по 27 200 упаковок каждого цвета.

После проведения торгов самую низкую цену предложило ООО "Торгово-Производственная Группа Украинская бумага", а именно – 2 063 371 грн 20 коп. Рулон туалетной бумаги стоил 15,72 грн, полотенце бумажное зеленое – 18,24 грн за упаковку, полотенце бумажное серое – 17,88 грн за упаковку.

Напомним, правительство объявило о первых кадровых решениях из-за ненадлежащего состояния укрытий. Выговоры объявили главам районных госадминистраций в Голосеевском, Оболонском, Печерском, Соломенском районах, а также и. о. председателя РГА в Дарницком и Шевченковском районах Киева. В то же время Кабмин освободил от временного исполнения обязанностей главы Днепровской РГА Павла Бабия, а также председателя Подольской РГА Сергея Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Днепровская районная госадминистрация закупила конструкторы более чем на 900 тысяч гривен. Наборы были приобретены для игры и обучения в укрытиях во время воздушных тревог.

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