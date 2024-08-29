"Она не боялась ничего": сеть поразила эмоциональная речь свекрови погибшей защитницы Украины с позывным "Иранкой". Видео

Свекровь погибшей на фронте Наталии "Иранки" Кузнецовой во время церемонии прощания с военной эмоционально обратилась к украинцам. Она призвали мужчин не бояться ТЦК и встать на защиту нашего государства, потому что тогда будут вынуждены работы наши дети и внуки.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Церемония прощания прошла на Майдане Незалежности.

"Она ничего не боялась. Она пошла защищать Украину – защищать не боявшись, как боятся многие мужчины. Она не боялась. Она была очень сильной, мудрой, умной", – рассказала женщина.

По ее словам, когда Наталья приехала в "русскоязычный" Чернигов – она много прилагала сил, чтобы город "хоть немного заговорил на украинском языке".

"Они с сыном всегда говорили – мама. Украина должна быть независимым, свободным государством. Что же мы скажем своим детям, которых они (Наталья и ее муж Виктор – Ред.) не дождались? Это женщина, которая сильнее тысячи мужчин, которые сегодня уехали за границу и боятся. Затем вернутся на нашу украинскую землю. У меня крик души на этом Майдане – поверьте, если матери отрубили одну руку (погиб сын женщины Виктор. – Ред.), а потом через год отрубают другую… Как можно относиться к русскому языку, к бросившим Украину? Кто бросает ее сейчас?" – подчеркнула свекровь.

Убитая горем женщина обратилась к побратимам Натальи с призывом опубликовать видео с ее призывом к мужчинам. Чтобы они встали на защиту Украины, детей и внуков.

"Идите. Не бойтесь ТЦК. Пока мы не выгоним (оккупантов. – Ред.). Или наши внуки, ваши внуки, правнуки будут знать свои жизни за Украину. Неужели вы этого хотите?" – резюмировала украинка.

Родилась Наталья Кузнецова в Александрии Кировоградской области. Еще до Революции Достоинства она училась в Киевском национальном экономическом университете имени Гетмана. Однако за участие в протестах на Майдане с вуза ее отчислили, поэтому заканчивала Наталья обучение уже в Черниговском национальном техническом университете, откуда выпустилась с дипломом юриста.

А еще именно там, на Майдане Незалежности, в бурные дни Революции Достоинства Наталья встретила своего будущего мужа. Молодые супруги поселились в Чернигове, где Наталья возглавила черниговский центр "Правого сектора".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 29 августа, простились с военной, активисткой "Правого сектора" Наталией "Иранкой" Кузнецовой. Жизнь защитницы Украины оборвалась на фронте.

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