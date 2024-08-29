В Киеве простились с военной, активисткой "Правого сектора" Наталией "Иранкой" Кузнецовой. Фото и видео

В Киеве в четверг, 29 августа, простились с военной, активисткой "Правого сектора" Наталией "Иранкой" Кузнецовой. Жизнь защитницы Украины оборвалась на фронте.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Вечная память и слава Героине!

Так, 29 августа в Михайловском соборе спели военную и активистку "Правого сектора" Наталью "Иранку" Кузнецову. Провести ее в последний путь пришли друзья, военные и неравнодушные украинцы.

После этого церемония прощания с защитницей Украины прошла на Майдане Незалежности.

Родилась Наталья Кузнецова в Александрии Кировоградской области. Еще до Революции Достоинства она училась в Киевском национальном экономическом университете имени Гетмана. Однако за участие в протестах на Майдане с вуза ее отчислили, поэтому заканчивала Наталья обучение уже в Черниговском национальном техническом университете, откуда выпустилась с дипломом юриста.

А еще именно там, на Майдане Незалежности, в бурные дни Революции Достоинства Наталья встретила своего будущего мужа. Молодые супруги поселились в Чернигове, где Наталья возглавила Черниговский центр "Правого сектора".

Муж Наталии, военнослужащий Виктор Панаско, являлся членом Всеукраинской организации "Тризуб" имени Степана Бандеры и командиром Черниговского областного отряда. После его гибели "Иранка" написала:

"Иранец! Ты погиб как воин, так как всегда и говорил. Погиб, защищая собратьев. Ты всю жизнь боролся за свою свободу и за независимость Украины. Верный сын своей страны. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Встретимся в лучших мирах. В строю".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 17 августа, простились с медикиней медицинского батальона "Госпитальеры" Александрой Мулькевич с позывным "Майком". Провести ее в последний путь пришли друзья, военные и неравнодушные украинцы.

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