Одна из станций метро Киева стояла на обрыве. Раритетные фото

Станция Святошинско-Броварской линии киевского метрополитена "Днепр" со дня своего открытия несколько лет была конечной.

Как сообщает 44, для приема пассажиров у нее имеются две береговые платформы, в то время как у большинства других – островные.

"Днепр" является эстакадной, открытой станцией с длиной платформы в 124 метра. Это самая длинная платформа среди всех станций Киевского метрополитена. Подъезжая на поезде, можно услышать объявления о том, что платформа находится справа, а прислоняться к раздвижным дверям небезопасно.

"Днепр" отличается самым маленьким пассажиропотоком во всем Киеве. Существует даже стереотип, что выходят на ней только рыбаки, которые спускаются к реке. Станция была открыта 6 ноября 1960 года.

В проектах она должна была выглядеть иначе, однако, построена была именно такой. Моста Метро в 1960-м еще не было, поэтому станция буквально стояла на обрыве. Она имеет декорированный выезд из тоннеля со сводами, и дальнейшую открытую платформу на эстакаде, а также вестибюль, лестницы и площадки, с которых открывается прекрасный вид на Киев.

Станция долгое время была конечной. До 1965 года. Тогда работала лишь одна колея, а на вторую поезда сворачивали по переезду прямо на станции, возвращаясь в сторону "Арсенальной". Именно через "Днепр" поставлялись новые вагоны для Киевского метрополитена.

Название станции остается неизменным с момента открытия. Она названа в честь реки Днепр, возле которой и расположена. Название реки происходит от скифского языка. Слово "Данапр" переводится как "глубокая речка".

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