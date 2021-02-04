Как появилась станция метро в Киеве с самыми длинными эскалаторами в Европе: опубликованы необычные факты

Станция киевского метрополитена "Арсенальная", которая расположена на Святошинско-Броварской линии, является самой глубокой в мире.

Как сообщает 44, расстояние от вестибюля до платформы составляет 105,5 метров. Так расположить станцию пришлось из-за грунтовых вод.

Строительство вестибюля велось достаточно необычно. Многотонный купол станции не возводили на месте ее нынешнего расположения из-за мешающих котлованов. Его построили на поверхности, и с помощью специальной техники профессионально установили на нужной глубине. Открылась станция одной из первых, вместе с несколькими другими, 6 ноября 1960 года.

"Арсенальная" единственная в Киеве имеет "лондонский тип" конструкции с коротким залом. Тут работают самые старые и самые длинные в Киеве эскалаторы. Одного бы на такую глубину не хватило, поэтому было установлено два эскалатора, длиной 55,8 и 46,6 метров. Оформление у станции мраморно.

Станция получила свое название благодаря располагающемуся неподалеку заводу "Арсенал", основанному еще в 1764 году. Завод производит оптику, фототехнику и электронику. Изготавливались также предметы для космической и авиационной отрасли. Слово "арсенал" же обычно означает склад оружия. Таковой действительно на заводе был.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как станция метро "Крещатик" в Киеве получила свое название.