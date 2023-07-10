Объявлено штормовое предупреждение Киев накрыла мощная гроза с градом. Фото и видео

Киев в понедельник, 10 июля, около 16.00 началась сильная гроза. В результате непогоды видимость на дорогах ухудшилась, местами выпал град.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В столице объявлен уровень опасности, желтый (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Так, около 16:00 в столице началась сильная гроза, в результате чего видимость на дорогах города ухудшилась. Кроме того, в нескольких районах непогода сопровождалась громким громом, молниями и градом. Пока информации о подтоплении территории не поступало.

В КГГА напомнили, что во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. Все экстренные службы находятся наготове.

Следует добавить, что по информации Украинского гидрометцентра, гроза в Киеве и Киевской области 10 июля будет идти до конца суток.

Напомним, в столице в пятницу, 7 июля, был зафиксирован рекорд суточного количества осадков – 51,9 мм. В этот день во время непогоды, которая бурлила в городе, в нескольких районах затопило дороги, а машины буквально плавали по улицам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области во вторник, 11 июля, переменная облачность, без осадков. Воздух в столичном регионе максимально прогреется до +25°С.

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