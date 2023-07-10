Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области 10 июля

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области в понедельник, 10 июля. До конца суток в столичном регионе ожидаются грозы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. В ближайшее время с удержанием до конца суток 10 июля ожидаются грозы", – предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что до 15 июля включительно будет преобладать погода без осадков, лишь 14 июля ожидается кратковременный дождь. Температура будет иметь тенденцию к росту и днем будет в пределах 23-27°С, в ночные часы столбики термометров будут показывать 14-18°С.

Напомним, в столице в пятницу, 7 июля, был зафиксирован рекорд суточного количества осадков – 51,9 мм. В этот день во время непогоды, которая бушевала в городе, в нескольких районах затопило дороги, а машины буквально плавали по улицам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области во вторник, 11 июля, переменная облачность, без осадков. Воздух в столичном регионе максимально прогреется до +25°С.

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