Облачно с прояснениями и до +7°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 марта

В Киеве и Киевской области в пятницу, 3 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до 7°С тепла.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 3 марта. Переменная облачность, без существенных осадков. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 2-7°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 4-6°С тепла", – рассказали синоптики.

Как сообщил портал Sinoptik, весь день в Киеве 3 марта будет облачным, без осадков.

Напомним, весна этого года в Украину лопнет стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето. Такие прогнозы дают украинские синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!