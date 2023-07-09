Облачно с прояснениями и до +27°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 9 июля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 9 июля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 9 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 12-17°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 24-26°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +22°С…+24°С; Мироновка +23°С…+25°С; Фастов +23°С…+25°С; Яготин +23°С…+25°С; Барышевка +23°С…+25°С; Борисполь +23°С…+25°С.

Следует добавить, что по информации синоптиков, до 12 июля включительно по Киевщине будет преобладать погода без осадков. Снижение температуры воздуха в ночные часы с 19°С в начале до 15°С в конце недели, дневная температура будет колебаться в пределах 23-27°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 9 июля в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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