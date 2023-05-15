Облачно с прояснениями и до +25°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 15 мая

В Киеве и Киевской области в понедельник, 15 мая, переменная облачность, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 15 мая. Переменная облачность, без существенных осадков. Температура по области днем 20-25°С; в Киеве днем 22-24°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +22°С…+24°С; Мироновка +23°С…+25°С; Фастов +22°С…+24°С; Яготин +22°С…+24°С; Барышевка +23°С…+25°С; Борисполь +23°С…+25°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 15 мая с самого утра небо в Киеве закроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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