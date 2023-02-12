Облачно и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 февраля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 13 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 3°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 13 февраля. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С мороза, днем 0-2°С тепла", – рассказали в Укргидрометцентре.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Осадков синоптики тоже не прогнозируют.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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