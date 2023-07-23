Обгонял автомобили: в Киеве мужчина на электросамокате ехал со скоростью около 90 км/ч. Видео

В Голосеевском районе Киева заметили мужчину на электросамокате, который двигался по оживленной городской трассе. Он обгонял автомобили и местами его скорость достигала около 90 километров в час.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Ценитель скорости катался на Большой Окружной дороге (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Импрессивная скорость на самокате. Ну ладно, мы как-то уже начали привыкать, что они в крайней правой полосе на своих самокатах или моноколесах. Но это уже абсолютно безумное... 90 км/ч!", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина на электросамокате очень двигается по дороге без какой-либо защиты и даже обычного шлема. При этом он обгоняет другие автомобили на дороге.

Следует добавить, что, судя по записи, событие произошло недалеко от Одесской площади на Большой Окружной дороге в сторону улицы Академика Заболотного. В Киеве с 1 апреля на ряде столичных улиц разрешили повышение скорости движения для машин до 80 км/ч. Но этой локации в утвержденном КГГА списке, нет.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, электросамокаты, моноколеса и другие персональные средства передвижения по Украине законодательно признали транспортными средствами. Это первый шаг к изменению ПДД ради урегулирования вопроса об использовании такого транспорта.

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