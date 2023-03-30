В Киеве с 1 апреля разрешат ездить со скоростью до 80 км/ч: список улиц

В Киеве с 1 апреля на ряде столичных улиц разрешат повышение скорости движения до 80 км/ч. Данное решение будет действовать до 1 ноября 2023 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Дороги были проверены специалистами и обладают качественным покрытием.

"С 1 апреля по 1 ноября на ряде столичных улиц позволят повышение скорости движения до 80 км/ч", – говорится в сообщении

Движение транспорта с повышенной скоростью позволит на следующих участках дорог:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Надднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Н. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).

"Улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет быстро и безопасно передвигаться", – уточнили в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве не планируют ликвидировать пешеходную зону у Бессарабской площади. Движение автомобилей на этой локации открывать не будут.

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