'Никому землю не передаем': в ботсаду Гришко отпровергли заявления по поводу жилой застройки

Заместитель директора Национального ботанического сада имени Гришко Николай Шумик опроверг информацию Государственной аудиторской службы о передаче земли под застройку. Данные о том, что землю ботсада, несмотря на запрет, передали под жилую застройку, он назвал "информационным вбросом".

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В эфире телемарафона он сказал, что ни один квадратный метр территории не был застроен и не планируется. Шумик добавил, что ботсад Гришко не передавал никому землю и не собирался этого делать.

"Никому мы не передавали, не передаем и, надеюсь, не будет передавать ботанический сад никому никакую землю. На сегодняшний день мы ни одного квадратного сантиметра земли не отдали. Где наш забор был, там он и находится. И, честно говоря, эти информбросы.. Мне кажется, они как раз появляются перед тем, что кто-то снова что-то хочет от ботанического сада", – заявил он.

В то же время заместитель директора подтвердил, что в 2018 году участок ботсада по улице Садово-Ботанической, 1 стал предметом инвестиционного соглашения с застройщиком.

"У нас хозяйственный двор, где находится наш административный корпус, выходит фасадом на улицу Садово-Ботаническую и в этой хозяйственной зоне, вот после войны как построился гараж, здания хозяйственные, административный корпус, с тех пор так ничего капитально не ремонтировалось... То мы прописали в этом проекте организации территорий капитальный ремонт", – сказал Шумик.

По его словам, на территории хозяйственного двора ботсада есть, в частности, примыкающие к гаражу подсобные помещения. Они предназначены для работников, которые приезжают из сел и иногда там остаются.

В проекте, как он заверил, был прописан капитальный ремонт и строительство административно-офисных помещений на территории хозяйственной зоны. Соглашение тогда было заключено с КСМ Групп, но о жилой застройке речь не шла.

Шумик заверил, что коллектив ботанического сада выступает против любой жилой застройки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госаудитслужбе сообщили, что землю Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве передали под застройку. Согласно инвестиционному соглашению там предполагалось возведение жилых и нежилых зданий.

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