"Никогда за историю нашей планеты": в КГВА показали, сколько ракет и дронов запустила Россия по Киеву в мае

В мае 2023 года в небе над Киевом силами ПВО ориентировочно было уничтожено более 250 вражеских воздушных объектов. В частности, это 7 аэробаллистических ракет "Кинжал" и 169 БПЛА.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Украинские защитники отбивают атаки противника на столицу.

"Никогда за историю нашей планеты. Ни один город, ни одной страны... Не испытывал таких мощных воздушных атак многочисленными гиперзвуковыми аэробаллистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БпЛА. Столько, сколько Киев за май. Киев выдержал. Мы выдержали", – говорится. в сообщении.

Так, согласно информации КГВА в небе над Киевом силами ПВО ориентировочно было уничтожено:

7 аэробаллистических ракет "Кинжал";

13 баллистических ракет "Искандер";

65 крылатых ракет: Х-101, Х-555, "Калибр";

169 БПЛА.

Напомним, после трагедии в ночь на 1 июня в Киеве в Деснянском районе, когда людей не пустили в хранилище и трое из них погибли, столичные власти решили провести проверку всех укрытий в городе. Теперь доступ к укрытиям будут проверять народные контролеры и патрульная полиция. А также снова разрешат прятаться в подвалах учебных заведений. Куда можно спрятаться во время опасности и куда жаловаться? Подробнее читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия в ночь на воскресенье, 4 июня, устроила очередную атаку на Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Ни одна воздушная цель не долетела до Киева – все, что направлялось в его сторону, уничтожили силы ПВО, однако зафиксированы прилеты под Кропивницким и в Сумской области.

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