Единственный в Киеве полностью симметричный дом-колодец расположен на улице Терещенковская, 13.

Находится он возле парка им. Тараса Шевченко и прямо напротив красного корпуса КНУ. На данный момент здание является памятником архитектуры. Имеет стиль модерна и неоклассицизма. Основной фасад, выходящий на парк, прямой, серого цвета, в виде квадрата с небольшой мансардой на крыше по центру.

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Что касается истории этих зданий, то в 1878 году на этом месте была построена усадьба, принадлежащая коллежскому секретарю по фамилии Липко-Парафиевский. Это было трехэтажное каменное здание, автор проекта Владимир Николаев.

В 1888 году эту усадьбу (под № 13) выкупил Николай Терещенко выкупил эту усадьбу. Еще до этого, он купил соседние №15 и 17, которые вынуждена была продать из-за долгов некая Аделаида Сулимовская.

Николай завещал все 3 усадьбы своим дочерям. №13 достался Ольге, №17 Ефросинье, а незастроенный участок №15 — Варваре Ханенко. Ее муж, Богдан Ханенко в 1913 году, выкупил и дом №13, оформив на Варвару. После этого, трехэтажный дом был снесен, а на его месте по проекту архитектора Павла Андреева возвели шестиэтажный доходный дом со своей котельной. Строительство велось в 1913-14 годах.

В 1919 году, усадьбу национализировали, а в 1922 г. передали жилищному кооперативу. После Второй мировой дом реконструировали по заказу Юго-Западной железной дороги, после чего перепланировали под коммунальные квартиры. В подвале и полуподвале получилось 9 квартир и по 6 квартир на каждом этаже. Сейчас это жилой многоквартирный дом с закрытой внутренней территорией…