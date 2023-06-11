Небольшой дождь и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 июня

В Киеве в понедельник, 12 июня, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 12 июня. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура 7-12°С, днем 12-17°С; в Киеве 9-11°С, днем 14-16°С", – рассказали синоптики .

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 12 июня в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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