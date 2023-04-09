Небольшой дождь и до +15°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 апреля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 10 апреля, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 10 апреля. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 10-15°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 10 апреля, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабеет.

Напомним, в Киеве в среду, 5 апреля, синоптики зафиксировали рекорд суточного количества осадков. А именно 20,6 миллиметров, что на 3,4 мм больше предыдущего.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!