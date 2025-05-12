'Не надо было на Майдане скакать': в Киеве мужчина оскорбил украинских военных и устроил перепалку с женщинами. Видео

В Дарницком районе Киева местный житель оскорбил украинских военны. Кроме того, на одно из замечаний, что воины ВСУ защищают детей и гражданских, он ответил – зарабатывают "бабло" на фронте.

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Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Делом уже занялась полиция.

На записи можно увидеть, спор между женщинами и мужчиной на улице Архитектора Вербицкого, который, вероятно, употребляет алкоголь. На вопрос одной из киевлянок, не говорил ли он перед этим, что "ее муж будет до**хлый?".

"Мои дети не воюют – не забирают жизнь у других", – ответил тот.

На замечание, что муж одной из женщин защищает украинцев и детей, оппонент добавил - "а, бабло зарабатывает". "Нех**й было на Майдане скакать", добавил он.

В дальнейшем на все замечания относительно защитников Украины, мужчина пренебрежительно отвечал, что ему "по**й".

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика! 18+.

Отметим, делом уже занялись столичные правоохранители. На нарушителя патрульные составили админпротокол по части 2 статьи 178 (в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП. Кроме того, оперативники отрабатывают заявления мужчины относительно защитников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве водитель маршрутного автобуса нахамил военной с контузией и назвал ее "пьяным быдлом". При этом никто из пассажиров не вступился за защитницу Украины.

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