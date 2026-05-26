Не имеем права забыть: NAUDI и музей истории Украины во Второй мировой войне создадут новую экспозицию, посвященную российско-украинской войне

В Киеве во вторник, 26 мая, был подписан меморандум о сотрудничестве между NAUDI и музеем истории Украины во Второй мировой войне. Документ предусматривает предоставление благотворительной помощи, в частности, для создания экспозиции военной техники российско-украинской войны.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В общем, программа направлена на постоянное сотрудничество.

Что известно

Так, в Киеве состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины (NAUDI) в лице председателя Сергея Пашинского и Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне в лице директора учреждения Юрия Савчука. Этот документ предусматривает предоставление благотворительной помощи для создания экспозиции военной техники российско-украинской войны, а также музея коммунистической пропаганды.

Как отметил председатель Ассоциации, украинцы не имеют права забывать жертв Второй мировой войны – почти 10 млн украинцев, а тем более мужественных мужчин и женщин, которые сегодня защищают наше государство.

"Для меня большая честь приобщиться к работе, которую делает коллектив музея и вместе с ними увековечить подвиг, который сейчас на наших глазах делают наши воины, жители в тылу. Эта война, которую начала фашистская Россия, снова стала всеобъемлющей. И мы не имеет права забыть кого-то и мы обязаны сделать так, чтобы каждый факт уже новейшей истории был увековечен. Чтобы об этом знали не только наши дети, но и дети наших детей", – подчеркнул Пашинский.

Как уточнил директор музея, новые экспозиции будут занимать значительную площадь, который будет состоять из трех модулей. Первый – музей современных военных технологий, второй – мини-конференцзал, который будет обслуживать посетителей, и Музей советской и российской пропаганды.

"Это наши планы на этот год – задача, над которой мы активно работаем прямо сейчас", – добавил Савчук.

Кроме того, отвечая на уточняющий вопрос Сергей Пашинский подчеркнул, что помощь со стороны Ассоциации – это большая программа, которая рассчитана на постоянное сотрудничество.

"Музей будет развиваться и мы будем это финансировать. Также мы однозначно будем финансировать международные показы. Многие иностранцы боятся приезжать к нам – именно поэтому будет отдельная программа – новейшая, которая уже создана. Чтобы ее могли увидеть не только в странах Европы но и во всем мире. Это очень благородная вещь – мы должны кричать на весь мир о зверствах российского фашизма и о мужестве наших людей, которые оказывают этому сопротивление", – добавил Пашинский.

По его словам, уже выставляется соответствующая экспозиция Музея в Чили.

Стоит добавить, что кроме подписания Меморандума, директор Национального музея вручил главе NAUDI памятный сувенир в виде "конверта Первого дня" с подписями четырех художников, которые создавали марки, на которых изображена "Родина-мать" в разных проявлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за российской атаки на Киев в ночь на 24 мая, уничтожен Национальный музей "Чернобыль". В музее хранились уникальные документы, вещи и обновленная экспозиция, которую открыли в конце апреля этого года.

