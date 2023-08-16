Направлялись в Киев: пограничники обнаружили двух человек, которые могут быть причастны к подрывной деятельности. Фото

В Киевской области пограничники обнаружили двух человек, которые могут быть причастны к взрывной деятельности. У обоих в телефонах нашли подозрительную переписку и номера российских операторов.

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Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Для дальнейшей проверки их передали сотрудникам СБУ.

"На Киевщине пограничники обнаружили двух человек, которые могут быть причастны к коллаборационной или подрывной деятельности. Оба ехали в столицу. Так, во время проверки в мобильном телефоне гражданки Финляндии, также имеющей паспорт России, обнаружили материалы пророссийского направления и номера российских операторов" , – рассказали в пресс-службе.

У другого мужчины пограничники также обнаружили подозрительную переписку и номера российских операторов. Он является уроженцем Новосибирска, но проживает в Украине и имеет украинский паспорт.

Напомним, ранее на въезде в Киев пограничники обнаружили еще одного поклонника "русского мира" из УПМ МП. Во время проверки телефона священника Московского патриархата было установлено, что он призвал к срыву мобилизации в ряды ВСУ и дезинформировал о революции достоинства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на въезде в Киев пограничники обнаружили россиянина, превысившего срок пребывания в нашем государстве. Мужчина заявил, что не хочет возвращаться в РФ, а в паспорте у него нашли надпись "Слава Украине".

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