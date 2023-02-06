Нагрузка на энергосистему вырастет из-за морозов: в YASNO дали неутешительный прогноз по свету

В украинской столице Киеве отключения электроэнергии могут стать продолжительнее. На сроки отсутствия света у киевлян могут повлиять погодные условия.

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Как сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook вечером понедельника, 6 февраля, нагрузка на энергосистему может увеличиться из-за морозов, которые синоптики прогнозируют в течение недели.

По словам главы энергопоставщика, из-за этого НЭК "Укрэнерго" может применить более длительные отключения.

Коваленко отметил, что, несмотря на то, что генерация возросла, из-за низких температур воздуха потребление электроэнергии также будет расти. Кроме того, сетевые ограничения Национальной энергетической компании не позволяют системе работать полноценно.

В то же время, как отметил гендиректор YASNO, морозы и снегопады могут стать причиной аварий на линиях.

Коваленко также рассказал, какие ограничения установила "Укрэнерго" на вторник, 7 февраля:

– Киев – 1147 МВт днем и 768 МВт ночью;

– Днепр – 1707 МВт днем и 1652 МВт на ночь.

Утром 6 февраля в YASNO сообщили, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии после массированных ракетных обстрелов России. В Киеве и на Днепропетровщине в течение дня применяли стабилизационные графики отключений света.

Позже в столице и области ввели аварийные графики из-за похолодания и начала рабочей недели (после выходных работу возобновили многочисленные предприятия).

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук считает, что завершение отопительного сезона не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые временно не проводятся.

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