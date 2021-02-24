На всех мостах Киева утром образовались пробки. Карта

В Киеве в среду, 24 февраля, на дорогах города образовались многочисленные пробки. Основные проблемы с трафиком имеются на правом берегу.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на мостах: Северном, Южном, Метро, Патона и Дарницком (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Освободителей (ДТП при выезде на Броварской проспект), Соборности, Победы, Голосеевском, Романа Шухевича, Броварском, Николая Бажана, Академика Глушкова та Степана Бандеры. А также на проспектах Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Любомира Гузара и Науки.

Так же, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на улицах Елены Телиги, Сечевых стрельцов, Большой Васильковской, на Набережном шоссе, Окружной дороге, Глыбочицкой (в сторону метро "Лукьяновская"), Бульваре Леси Украинки и Братиславской.

Отметим, в Киеве погода 24 февраля, по прогнозам синоптиков, будет снежной и с дождем, ночью -4 -6, днем от 0 до 2 тепла.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вблизи села Залесье Броварского района во вторник, 23 февраля, на 40 километре автодороги Киев-Чернигов произошло ДТП с участием 5 автомобилей.