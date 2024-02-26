На войне погиб известный общественный деятель из Киева Владимир Голубничий: в сети волна скорби

На Авдеевском направлении (Донецкая область) во время выполнения боевого задания погиб общественный деятель из Киева и военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Голубничий. Трагедия произошла 19 февраля.

Украинец служил старшим лейтенантом, командиром взвода инженерного обеспечения в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных запорожцев. Прощание с воином запланировано в столице нашей страны на 28 февраля, сообщил в Facebook Макс Юрьев.

Голубничий являлся активистом из числа пострадавших доверителей банка "Аркада", главой ОО "Защита прав пострадавших инвесторов "Будактив Глушкова, 6".

У Владимира Голубничого осталось трое детей, жена, родители и брат.

Знакомая воина Аля Полищук рассказала в Facebook, что Голубничий был для нее частью семьи и другом, который всегда приходил на помощь. Она назвала украинца душой компании.

"Сердце разрывается, и я не могу поверить, что больше не увижу твою искреннюю улыбку, добрые голубые глаза... Ты раздавал команды, кажется, всем и любил дорогие дверные ручки. Всегда шутил и рассказывал разные истории. Иногда в интернете, иногда в личные. Они всегда были интересными, глубокими или смешными. Или все это одновременно", – вспомнила Полищук.

Она отметила, что ранее собирала воину и его побратимам деньги на машину для выполнения боевых заданий.

"Владимир Голубничий – Человек, который действительно заботился о других. Он являлся примером принципиальности, мужества, действенности, борьбы. Не боялся противостоять несправедливости и добивался справедливости. Он учил сражаться и действовать. Не бояться застройщиков и чиновников. Честь тебя знать. Вечная память", – написала на своей Facebook-странице Кристина Ненно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Донецком направлении при исполнении служебных обязанностей погиб 39-летний военный из Бучи на Киевщине Андрей Катаненко. Защитник отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и целостность Украины.

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