Ему навсегда будет 39: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Катаненко. Фото

На Донецком направлении при исполнении служебных обязанностей погиб военный из Киевщины Андрей Катаненко. Защитник отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и целостность Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!

"Боевая потеря. На войне погиб Андрей Катаненко – 39-летний старший лейтенант из Бучи", – написал Федорук.

По его словам, защитник Украины проживал с семьей под Киевом уже более десяти лет – после того, как переехал из Черкасщины. До полномасштабного вторжения работал менеджером по продажам, увлекался футболом и рыбалкой.

"В июле 2022 года мобилизовался. Воин отдал свою жизнь 21 февраля 2024 года в Донецком направлении во время исполнения служебных обязанностей. Без отца остался 9-летний сын Матвей, а без мужа – жена Лилия. Выражаем искренние соболезнования. Мы в скорби вместе с вами. Прощаемся с Андреем уже завтра, 24 февраля, в Буче. Похороны пройдут в 13:00 на Аллее Славы по адресу Депутатская, 1", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб военнослужащий Сергей Логойда из Закарпатской области. Его жизнь оборвалась в боях с врагом на Запорожском направлении фронта.

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