На Трухановом острове обустроили уличный тренажерный зал. Фото

В Киеве на Трухановом острове коммунальщики создали "качалку" под открытым небом.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Плесо". Тренажерный зал находится на территории Центрального пляжа рядом с пешеходным мостом.

Киевляне и гости города могут пользоваться тренажерным залом совершенно бесплатно.

"Специалисты мобильной бригады были установлены тренажеры на балансовой территории у пляжа Центральный (Днепровский район Киева). Отныне киевляне и гости города могут заниматься спортом абсолютно бесплатно, на свежем воздухе, любуясь прекрасными видами", – рассказали коммунальщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Оболонском острове появятся причалы и места для отдыха. Для отдыха на природе на острове оборудуют зеленые зоны, пешеходные дорожки, пляжи, детские и спортивные площадки, специальные места для отдыха пожилых людей