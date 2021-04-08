На станции "Сырец" впервые в метро Киева использовали украинские эскалаторы

Во время строительства станции "Сырец" впервые в истории столичного метро использовали украинские эскалаторы Крюковского вагоностроительного завода.

Как сообщает портал 44, ее открыли 14 октября 2004 года. Длина платформы составляет 102 метра.

Архитекторами станции были Тамара Целиковская, Валерий Гневишев, Алексей Нашивочников, а также Екатерина Бадяева и Юрий Кравченко.

Интерьер "Сырца" яркий и необычный. Пилоны и колейные стены покрыты белым мрамором с красной полосой, идущей вдоль всей станции

Название станции выгравировано красной смальтой. В конце зала можно увидеть композицию, подсвеченную колоннами. Переход от потолка к пилонам красиво стилизован. На нем размещены информационные таблички и освещение.

Станция получила свое название благодаря одноименному району, который называется в честь реки Сырец, впадающей в Днепр. По одной из версий, речку назвали так, потому что она берет начало в сыром месте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на открытии станции Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена "Бориспольская" презентовали два вагона первого отечественного метропоезда Крюковского завода.