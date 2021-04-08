На станции "Сырец" впервые в метро Киева использовали украинские эскалаторы

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
3 минуты
1,4 т.
Станция получила название в честь одноименного района столицы

Во время строительства станции "Сырец" впервые в истории столичного метро использовали украинские эскалаторы Крюковского вагоностроительного завода.

Как сообщает портал 44, ее открыли 14 октября 2004 года. Длина платформы составляет 102 метра.

Схема линии метро к станции "Сырец".
Строительство станции.

Архитекторами станции были Тамара Целиковская, Валерий Гневишев, Алексей Нашивочников, а также Екатерина Бадяева и Юрий Кравченко.

Сбойка эскалаторного тоннеля со средним залом станции.
Обустройство рельсошпальной решетки в одной из камер съезда.
Строительство вестибюля станции.
Строительство наклонного хода к станции.

Интерьер "Сырца" яркий и необычный. Пилоны и колейные стены покрыты белым мрамором с красной полосой, идущей вдоль всей станции

На "Сырце" впервые в киевском метро были установлены украинские эскалаторы.
Готовый и торжественный вестибюль в день открытия.
Кассовый зал вестибюля изнутри.

Название станции выгравировано красной смальтой. В конце зала можно увидеть композицию, подсвеченную колоннами. Переход от потолка к пилонам красиво стилизован. На нем размещены информационные таблички и освещение.

Эскиз станций.
Торец среднего зала оформлен красной смальтой.

Станция получила свое название благодаря одноименному району, который называется в честь реки Сырец, впадающей в Днепр. По одной из версий, речку назвали так, потому что она берет начало в сыром месте.

Путевые стены облицованы белым мрамором с полосами из красной смальты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на открытии станции Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена "Бориспольская" презентовали два вагона первого отечественного метропоезда Крюковского завода.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской областиметроИстория