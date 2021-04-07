На открытии станции метро "Бориспольская" в Киеве впервые показали украинские вагоны

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
1,8 т.
Станция оформлена в современном стиле

На открытии станции Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена "Бориспольская" презентовали два вагона первого отечественного метропоезда Крюковского завода.

Как сообщил портал 44, длина ее платформы составляет 104 метра и шириной 11,1. Колонн и пилонов нет.

Станция на завершающей стадии строительства.
Со стороны будущего восточного вестибюля.
На открытии станции презентовали два вагона первого отечественного метропоезда .

Вестибюли находятся под землей и к ним ведут обычные лестницы, но при этом там есть лифты. Станция оформлена в современном стиле – на потолке можно заметить металлическую конструкцию, напоминающую конвейер. Стены отделаны бежевым мрамором. Присутствуют металлические вставки.

Проект оформления "Бориспольской".
Кассовый зал и лестница.

"Бориспольскую" проектировали архитекторы Тамара Целиковская, Валерий Гневишев, Андрей Юхновский, при участии Алексея Нашивочникова. Для посетителей ее открыли 23 августа 2005 года.

Центральная ось станции подчеркнута двумя световыми полосами.
Пол составлен из плит красного и серого гранита.

У станции с самого начала было единственное название, которое она получила в честь города Борисполь. В нем находится крупнейший в Украине международный аэропорт. Город и аэропорт, в свою очередь, названы в честь князя Бориса, сына Владимира Святославича.

Путевые стены облицованы бежевым мрамором и синей смальтой.
Порталы лестниц и тоннелей также украшены синей смальтой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на месте станции Сырецко-Печерской линии метро в Киеве "Вырлица" изначально построили противопожарную платформу.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской областиметроИстория