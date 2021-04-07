На открытии станции метро "Бориспольская" в Киеве впервые показали украинские вагоны

На открытии станции Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена "Бориспольская" презентовали два вагона первого отечественного метропоезда Крюковского завода.

Как сообщил портал 44, длина ее платформы составляет 104 метра и шириной 11,1. Колонн и пилонов нет.

Вестибюли находятся под землей и к ним ведут обычные лестницы, но при этом там есть лифты. Станция оформлена в современном стиле – на потолке можно заметить металлическую конструкцию, напоминающую конвейер. Стены отделаны бежевым мрамором. Присутствуют металлические вставки.

"Бориспольскую" проектировали архитекторы Тамара Целиковская, Валерий Гневишев, Андрей Юхновский, при участии Алексея Нашивочникова. Для посетителей ее открыли 23 августа 2005 года.

У станции с самого начала было единственное название, которое она получила в честь города Борисполь. В нем находится крупнейший в Украине международный аэропорт. Город и аэропорт, в свою очередь, названы в честь князя Бориса, сына Владимира Святославича.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на месте станции Сырецко-Печерской линии метро в Киеве "Вырлица" изначально построили противопожарную платформу.