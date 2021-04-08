На станції "Сирець" уперше в метро Києва використали українські ескалатори

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Життя столиці
3 хвилини
1,5 т.
Станція отримала назву на честь однойменного району столиці

Під час будівництва станції "Сирець" уперше в історії столичного метро використали українські ескалатори Крюковського вагонобудівного заводу.

Як повідомляє портал 44, її відкрили 14 жовтня 2004 року. Довжина платформи становить 102 метри.

Схема лінії метро до станції "Сирець".
Будівництво станції.

Архітекторами станції були Тамара Целіковська, Валерій Гнєвишев, Олексій Нашивочников, а також Катерина Бадяєва та Юрій Кравченко.

Збійка ескалаторного тунелю із середнім залом станції.
Облаштування рейкошпальної решітки в одній із камер з'їзду.
Будівництво вестибюля станції.
Будівництво похилого ходу до станції.

Інтер'єр "Сирця" яскравий та незвичайний. Пілони та колійні стіни покрито білим мармуром із червоною смугою, яка йде уздовж всієї станції

На "Сирці" вперше в київському метро було встановлено українські ескалатори.
Готовий та урочистий вестибюль у день відкриття.
Касовий зал вестибюля зсередини.

Назву станції вигравірувано червоною смальтою. В кінці зали можна побачити композицію, що підсвічується колонами. Перехід від стелі до пілонів красиво стилізовано. На ньому розміщені інформаційні таблички та освітлення.

Ескіз станцій.
Торець середнього залу оформлено червоною смальтою.

Станція отримала свою назву завдяки однойменному району, який називається на честь річки Сирець, що впадає в Дніпро. За однією з версій, річку назвали так, тому що вона бере початок у сирому місці.

Колійні стіни облицьовано білим мармуром із смугами з червоної смальти.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на відкритті станції Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену "Бориспільська" презентували два вагони першого вітчизняного метропоїзда Крюківського заводу.

УкраїнаКиївНовини Києва та Київської областіметроІсторія