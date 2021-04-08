На станції "Сирець" уперше в метро Києва використали українські ескалатори

Під час будівництва станції "Сирець" уперше в історії столичного метро використали українські ескалатори Крюковського вагонобудівного заводу.

Як повідомляє портал 44, її відкрили 14 жовтня 2004 року. Довжина платформи становить 102 метри.

Архітекторами станції були Тамара Целіковська, Валерій Гнєвишев, Олексій Нашивочников, а також Катерина Бадяєва та Юрій Кравченко.

Інтер'єр "Сирця" яскравий та незвичайний. Пілони та колійні стіни покрито білим мармуром із червоною смугою, яка йде уздовж всієї станції

Назву станції вигравірувано червоною смальтою. В кінці зали можна побачити композицію, що підсвічується колонами. Перехід від стелі до пілонів красиво стилізовано. На ньому розміщені інформаційні таблички та освітлення.

Станція отримала свою назву завдяки однойменному району, який називається на честь річки Сирець, що впадає в Дніпро. За однією з версій, річку назвали так, тому що вона бере початок у сирому місці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на відкритті станції Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену "Бориспільська" презентували два вагони першого вітчизняного метропоїзда Крюківського заводу.