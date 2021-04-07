На відкритті станції метро "Бориспільська" в Києві вперше показали українські вагони

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Життя столиці
2 хвилини
1,9 т.
Станція оформлена в сучасному стилі

На відкритті станції Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену "Бориспільська" презентували два вагони першого вітчизняного метропоїзду Крюківського заводу.

Як повідомив портал 44, довжина її платформи становить 104 метри, а завширшки 11,1. Колон та пілонів немає.

Станція на завершальній стадії будівництва.
З боку майбутнього східного вестибюля.
На відкритті станції презентували два вагони першого вітчизняного метропоїзду.

Вестибюлі розташовані під землею і до них ведуть звичайні сходи, але при цьому там є ліфти. Станція оформлена в сучасному стилі – на стелі можна помітити металеву конструкцію, яка схожа на конвеєр. Стіни оздоблено бежевим мармуром. Наявні металеві вставки.

Проєкт оформлення "Бориспільської".
Касовий зал та сходи.

"Бориспільську" проєктували архітектори Тамара Целіковська, Валерій Гнєвишев, Андрій Юхновський, за участю Олексія Нашівочнікова. Для відвідувачів її відкрили 23 серпня 2005 року.

Центральна вісь станції підкреслена двома світловими смугами.
Підлогу складено з плит червоного та сірого граніту.

У станції із самого початку була єдина назва, яку вона отримала на честь міста Бориспіль. У ньому найбільший в Україні міжнародний аеропорт. Місто та аеропорт, зі свого боку, названо на честь князя Бориса, сина Володимира Святославича.

Колійні стіни облицьовано бежевим мармуром та синьою смальтою.
Портали сходів та тунелів також прикрашені синьою смальтою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на місці станції Сирецько-Печерської лінії метро в Києві "Вирлиця" спочатку побудували протипожежну платформу.

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