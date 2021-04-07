На відкритті станції метро "Бориспільська" в Києві вперше показали українські вагони

На відкритті станції Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену "Бориспільська" презентували два вагони першого вітчизняного метропоїзду Крюківського заводу.

Як повідомив портал 44, довжина її платформи становить 104 метри, а завширшки 11,1. Колон та пілонів немає.

Вестибюлі розташовані під землею і до них ведуть звичайні сходи, але при цьому там є ліфти. Станція оформлена в сучасному стилі – на стелі можна помітити металеву конструкцію, яка схожа на конвеєр. Стіни оздоблено бежевим мармуром. Наявні металеві вставки.

"Бориспільську" проєктували архітектори Тамара Целіковська, Валерій Гнєвишев, Андрій Юхновський, за участю Олексія Нашівочнікова. Для відвідувачів її відкрили 23 серпня 2005 року.

У станції із самого початку була єдина назва, яку вона отримала на честь міста Бориспіль. У ньому найбільший в Україні міжнародний аеропорт. Місто та аеропорт, зі свого боку, названо на честь князя Бориса, сина Володимира Святославича.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на місці станції Сирецько-Печерської лінії метро в Києві "Вирлиця" спочатку побудували протипожежну платформу.