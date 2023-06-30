На OLХ продают культовое здание "Цветы Украины" в Киеве за более чем $5 млн. Фото

В Киеве выставили на продажу историческое культовое здание "Цветы Украины" в Шевченковском районе столицы. Потенциальным покупателям предлагают приобрести "торгово-офисный комплекс" за более чем 5 миллионов долларов США.

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Соответствующее объявление разместили на платформе OLХ. За сохранение этого объекта долгое время борются активисты.

"Продается торгово-офисный комплекс, расположенный на первой линии в Шевченковском районе города Киева на улице Сечевых Стрельцов ("Цветы Украины". – Ред.). Объект имеет площадь 3139 квадратных метров и расположен на участке площадью 13,9 сотки в постоянном пользовании. Комплекс состоит из 6 этажей и полноценного подвала с высотой потолка 3,10 м", – говорится в объявлении.

Как отметил продавец, планировка и расположение здания позволяет разместить торговые площади, кафе, бар, ресторан и другие объекты сферы услуг. Цена – 5 миллионов 30 тысяч долларов.

"Данная стоимость включает все встроенные системы и оборудование, обеспечивающие работу комплекса. Этот объект является идеальным вариантом для инвесторов, которые ищут перспективные возможности для развития своего бизнеса. Его выгодное расположение на первой линии обеспечивает большой поток клиентов", – резюмировал продавец.

Стоит добавить важный момент: владелец здания – предприниматель Алексей Пышный. Его отец и брат – граждане РФ, активно ведущие там бизнес. Он, согласно расследованию СМИ, и сам имел бизнес в России. Кроме того, как удалось выяснить OBOZREVATEL, компания Пышного в Украине имела отношение к политической партии, которая, вероятно, финансировалась российскими властями, а главной ее задачей была, как утверждают в СБУ, организация диверсий. Больше об этом бизнесмене читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева начали разбирать "Дом с насекомыми", который является памятником архитектуры, однако КГГА сразу отреагировала на действия застройщика.

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