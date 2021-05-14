На левом берегу Киева ограничат движение на ряде улиц: названа причина

В эти выходные, 15-16 мая в столице состоится Дуатлон кубок Киева 2021. Из-за соревнований будет ограничено движение на нескольких важных дорогах левобережной части города.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там также отметили, что свои маршруты изменит и наземный транспорт.

В частности, 16 мая с 06:30 до 13:30 предусмотрено ограничение движения по маршрутам:

Русановский бульвар, 2/8 – Русановская набережная – Днепровская набережная – Днепровская набережная, 16-В – Днепровская набережная – Русановская набережная – Русановский бульвар, 2/8;

Русановский бульвар, 8/2 – Русановская набережная, 4 – Русановский бульвар, 8/2.

С 18:00 15 мая до 22:00 и 16 мая ограничат (во время проведения пробега полностью) движение автотранспорта на Русановской набережной.

С 5:00 15 мая до 22:00 и 16 мая ограничат (во время проведения пробега полностью) движение на Русановском бульваре.

График перекрытия улиц 16 мая 2021:

Днепровская набережная (от моста Патона до ул. Анны Ахматовой) – с 07:00 до 12:30;

Днепровская набережная (от ул. Анны Ахматовой к просп. Бажана) – с 07:00 до 12:30;

поворот с ул. Энтузиастов в сторону моста Патона – с 07:00 до 10:00;

поворот с ул. Павла Тычины в сторону моста Патона – с 07:00 до 10:00;

поворот с ул. Павла Тычины в сторону Южного моста – с 07:00 до 12:30;

поворот с ул. Соборности в направлении Русановской набережной – с 07:00 до 10:00;

поворот с моста Патона в направлении Русановской набережной – с 07:00 до 10:00;

поворот с ул. Здолбуновской на Днепровскую набережную – с 07:00 до 10:00;

поворот с ул. Березняковской на Днепровскую набережную – с 07:00 до 10:00.

Также изменят маршруты наземного пассажирского транспорта, который курсирует по этим улицам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве капитально отремонтируют мост Метро. На эти работы ЕБРР предоставит кредит в размере 60 миллионов евро.