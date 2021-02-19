На Крещатике упал дорожный знак на автомобили. Видео

В Киеве на улице Крещатик дорожный знак упал на проезжую часть и повредил два автомобиля.

Как сообщает dtp.kiev.ua, необычное ДТП произошло напротив Центрального универмага (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. Осторожно, нецензурная лексика +18).

В результате аварии, повреждения получили автомобили Nissan и Seat, люди не пострадали.

В Центре организации дорожного движения уточнили, что в результате неблагоприятных погодных условий, в частности сильного ветра, было повреждено крепление дорожного знака, что привело к его падению.

Отметим, что ДТП в столице и Киевской области происходят регулярно. В частности, в Голосеевском районе Киева 15 февраля самосвал зацепил прицепом путепровод.

В Броварах Киевской области нетрезвый несовершеннолетний местный житель на Honda Accord на огромной скорости влетел в Chevrolet Lacetti. От полученных в результате столкновения травм водитель легковушки скончался в больнице.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, в Украине с 1 января по 31 декабря 2020 года произошло 168 107 ДТП, в которых погиб 3 541 человек.

Из них – 4 522 аварии случились по вине нетрезвых водителей. В этих "пьяных" дорожно-транспортных происшествиях погибли 103 человека, а 1 554 были травмированы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский парламент голосами 325 нардепов принял финальную версию законопроекта, который призван уменьшить количество потенциальных убийц на дорогах. Штрафы за "пьяное" вождение вырастут до 51 тыс. грн, а за ДТП с пострадавшими невозможно будет избежать наказания даже после раскаяния или примирения.