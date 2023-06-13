На Крещатике и выше колокольни Лавры: в сети вспомнили историю первой телебашни Киева. Уникальные фото

Первая телебашня Киева была высотой 180 метров и находилась в центре столицы по улице Крещатик. Увидеть трехгранную металлическую конструкцию можно было из разных локаций нашего города.

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Уникальные фото того периода и историю опубликовали в сообществе проекта "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Первое время транслировался один канал, а передачи показывали только вечером.

"Во второй половине 1940-х годов было принято решение открыть первый в Киеве телецентр – комплекс телевизионных студий, транслирующих телепередачи с высокой четкостью изображения. Понятно, что такое престижное учреждение должно было разместиться где-то в центре города. Но где? Ведь Крещатик после Второй мировой войны почти полностью лежал в руинах", – рассказали авторы проекта.

По их словам, выбор власти пал на здание, которому удалось более-менее устоять в вихрях войны – сейчас это Крещатик, 26. Его перепланировали и реконструировали. В результате в ноябре 1951 года появилось необычное сооружение с причудливым фасадом, украшенным множеством арок, полуколонн, и скорее напоминало восточный дворец из сказок "Тысячи и одной ночи".

За этим зданием, сзади, на холме, что есть не что иное, как остатки древнего Ярославова Вала, построили трехгранную телевизионную вышку высотой 180 метров. Ее было хорошо видно не только с Крещатика, но и с далеких улиц, быстро ставших одной из достопримечательностей города. В газетных публикациях неизменно подчеркивалось, что высота башни вдвое больше знаменитой лаврской колокольни.

Весной 1954 года киевский телецентр получил передвижные телевизионные станции, которые позволили вести трансляцию передач не только из студий, но и репортажи с улицы, футбольного стадиона, показывать театральные спектакли, концерты. Первая такая трансляция проводилась из помещения Театра оперы и балета.

"Сначала киевская башня ретранслировала только один канал, причем передачи выходили в эфир только в вечернее время. Считалось, что в дневное время люди находятся на работе, тогда еще не было моды ставить в учреждениях телевизоры… Однако, начиная с 1959 года, телевизионщики начали осваивать и дневную речь. Сначала с опаской – по два часа дважды в неделю, но затем объемы стали постепенно увеличиваться", - добавили авторы.

В 1962 году на телебашне установили дополнительную антенну, в результате чего она стала ретранслировать два канала, а через семь лет в Киев пришло цветное изображение.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а открытая часть не выглядела свалкой.

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