На Киевщине усилят карантин

На Киевщине вслед за столицей решили усилить карантинные мероприятия в связи с распространением коронавирусной болезни.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области сложная, надо приложить любые усилия для стабилизации ситуации. Мы видим, что напряженность положения дел варьируется в зависимости от территории. Поэтому высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не столь напряженная. В объединенных общинах ситуация также очень разная ", – заявил председатель КОДА Василий Володин.

Областная комиссия решила с 5 по 9 апреля отдельным территориям Киевской зависимости от эпидсостояния:

рекомендовать приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;

осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50%;

проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;

рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Володин добавил, что каждая община имеет отдельно принимать решение о применении рекомендованных мероприятий, оценивая ситуацию на своей территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ввели строгий локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса. С 5 апреля в городе закрываются детские сады и школы, а общественный транспорт будет работать по спецпропуска и исключительно для работников критической инфраструктуры.