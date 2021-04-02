На Київщині посилять карантин

На Київщині слідом за столицею вирішили посилити карантинні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"Ситуація з поширенням COVID-19 у нашій області складна, треба докласти будь-яких зусиль для стабілізації ситуації. Ми бачимо, що напруженість стану справ варіюється залежно від території. Відтак високі показники інфікування COVID-19 реєструють серед жителів Білоцерківського, Бучанського, Бориспільського районів. А є такі, де епідемічна ситуація не настільки напружена. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна", – заявив голова КОДА Василь Володін.

Обласна комісія вирішила з 5 по 9 квітня окремим територіям Київщини залежно від епідстану:

рекомендувати зупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 7:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;

здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50%;

проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;

рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Володін додав, що кожна громада має окремо ухвалювати рішення про застосування рекомендованих заходів, оцінюючи ситуацію на своїй території.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві запровадили суворий локдаун у зв'язку зі складною ситуацією з поширенням коронавірусу. З 5 квітня у місті закриваються дитячі садки та школи, а громадський транспорт працюватиме за спецперепустками і суто для працівників критичної інфраструктури.