На Киевщине ВСУ освободили от оккупации один из поселков

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Украинские военнослужащие во время боев смогли освободить захваченный ранее российскими оккупантами поселок Мощун Киевской области. Кроме того, была отбита попытка противника форсировать реку Ирпень.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Украинские воины дают отпор врагу.

"Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун. Противник отброшен, населенный пункт освобожден", – говорится в сообщении.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

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