На Киевщине украинские солдаты спасли собаку, которую хозяева оставили в доме. Видео

В одном из освобожденных от российских оккупантов населенных пунктов украинские военные нашли собаку, которую забыли хозяева. Животное жило в разграбленном доме и с радостью встретило наших защитников.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle. Воины напоили, накормили и забрали домашнего питомца с собой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На освобожденной территории украинские защитники нашли в одном из брошенных и ограбленных домов в Киевской области оставленную хозяевами собаку Наши воины напоили, накормили и забрали питомца с собой, но не оставили надежды найти настоящих хозяев пса", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинские войска заняли Ирпень Киевской области, но соседние города – Ворзель, Буча и Гостомель пока контролируются противником. Кроме того, российские оккупанты постоянно обстреливают эти населенные пункты.

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