На Киевщине ударят заморозки: синоптики предупредили об опасности и назвали даты

На территории Киевской области ночью 30 сентября, а также 1-3 октября, ожидаются заморозки на поверхности почвы. Температура составит 0-5 градусов и местами в воздухе 0-2 градуса.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Объявлен ІІ уровень опасности, желтый.

Также в эти даты по ночам в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 градусов. В северо-восточных областях страны заморозки в воздухе 0-3 градуса.

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Отметим, согласно данным портала Sinoptik, в среду, 29 сентября, в Киеве в этот день облаков на небе не будет только ночью, а с утра и до самого вечера городе прогнозируют пасмурную погоду, без осадков. Воздух в столице днем максимально прогреется до 12 градусов тепла.

Напомним, в Украине продолжается бабье лето. По меньшей мере до конца текущей недели погода будет теплой и комфортной, хотя ночи ожидаются довольно прохладные, до +2 градусов. В последний день сентября вероятны заморозки до -5 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 27 сентября по 3 октября, в Киеве будет прохладно, но местами солнечно. В среднем температура воздуха будет +14.