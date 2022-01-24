На Киевщине спецназ СБУ провел антитеррористические учения: освобождали "захваченный" самолет. Фото и видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Спецназ 'освободил' заложников

В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины провели антитеррористические учения. Сотрудники спецслужбы обезвредили "злоумышленников", которые по легенде захватили самолет и удерживали заложников.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Учения проводились на базе международного аэропорта "Антонов", который расположен в близи поселка Гостомель.

Учения в аэропорту "Антонов".

"По легенде, террористы захватили заложников в самолете и требовали его приземления. При этом их "сообщники" захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения "потерпевших". Спецназовцы СБУ отработали силовую фазу, в ходе которой обезвредили "злоумышленников" и "освободили" заложников", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня
Спецназ СБУ во время учений.

В СБУ добавили, что целью проведения тренировок было усовершенствование взаимодействия правоохранительных органов при нейтрализации террористических угроз. В том числе, на стратегически важных объектах.

Спецназ штурмовал "захваченный" самолет.
Сотрудники СБУ во время учений.

Напомним, украинские военные вблизи админграницы с АР Крым, провели тактические учения по защите морского побережья и танкоопасных участков суши на одном из полигонов Херсонской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсонской области прошли учения ВСУ, во время которых украинские защитники тренировались выявлять и уничтожать ударные БПЛА условного противника с помощью зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ".

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