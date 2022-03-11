На Киевщине пройдет очередной этап эвакуации: точки сбора
В Киевской области в пятницу, 11 марта, пройдет очередной этап эвакуации мирного жителей. Людей будут вывозить из шести населенных пунктов.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Граждан призвали сохранять спокойствие и при себе иметь документы.
Определены следующие точки сборы для эвакуации в Киевской области:
с. Андреевка – ул. Меля, 114 (сельский совет);
с. Микуличи – ул. Центральная, 1 (сельский совет);
с. Буча – ул. Энергетиков, 12;
с. Бородянка, ул. Центральная, 331 (сельский совет);
с. Казаровичи – район дамбы, тренинговый центр ГУНП в Киевской области;
пгт. Гостомель, перекресток ул. Вокзальная и ул. Лесная
"Четко следуйте инструкциям правоохранителей и сохраняйте спокойствие", – резюмировали в полиции.
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