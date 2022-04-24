На Киевщине продолжают восстанавливать инфраструктуру: в КОВА рассказали подробности

В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Киевской области продолжают восстанавливать разрушенную критическую инфраструктуру. Кроме того, рабочие строят временные мосты.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА). Также на территории региона продолжаются работы по разминированию.

"В освобожденных от захватчика населенных пунктах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру, расчищать улицы и завалы построек", – рассказали в пресс-службе.

В КОВА отметили, что также продолжаются работы по возведению временных мостов через реки Киевщины.

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"Одновременно проходят работы по демонтажу уничтоженного захватчиками моста на Житомирской трассе. Главное задание здесь – восстановить одну сторону моста в сторону Киева и тем самым запустить в полной мере Житомирскую трассу", – отметили в КОВА.

Кроме того, в субботу, 23 апреля, пиротехники обследовали населенные пункты Бучанского, Броварского, Вышгородского районов Киевщины в поисках взрывоопасных предметов.

"За прошедшие сутки в ходе работ специалисты обезвредили 360 взрывоопасных предметов. А всего за все время – 21 789 подобных предметов", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, село Мощун Киевской области серьезно пострадало во время обстрелов со стороны российских оккупантов. В населенном пункте почти не осталось целых зданий.